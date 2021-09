Bucchioni: “Il ritorno di Allegri come quello di Capello. E su Ibra…”

Ci siamo. E' ormai tempo d'Europa, quella vera, quella che conta davvero. Il Milan torna a casa, guidato dal solito Zlatan Ibrahimovic.

Redazione Il Milanista

Dopo una terza giornata di Serie A condotta da protagonisti, il Milan prepara già la prossima sfida, domani in Champions League contro il Liverpool. Gli elogi per gli uomini di Pioli ormai non si contano più. Sulle pagine de Il Tirreno è intervenuto EnzoBucchioniaproposito dell'ultima giornata di Serie A. Si parte da Ibrahimovic, che ha messo benzina nelle gambe per presentarsi al meglio all’appuntamento europeo. Ha un nuovo record personale da centrare: in caso di gol, Zlatan diventerebbe il marcatore più longevo nella storia della Champions League, superando Francesco Totti. "Facile scommettere che senza Ronaldo la scena sarà tutta sua, compreso magari un Sanremo-bis. Il Milan non è solo Ibra, come il Napoli non è solo Insigne. Trattasi di squadre vere e mature".

L'attaccante svedese rossonero esulta sotto la Curva Sud.

SULLE DIFFICOLTA' DELLA JUVENTUS - : "Chiedo, con rispetto, ma dopo due anni a stare a guardare, si può ritornare proponendo un 4-4-1-1 che era il modulo preferito dal parroco di Ovosodo? Anche no. Mancavano Dybala e Chiesa? Perché gli altri c’erano? E se è vero che Allegri è uno specialista delle rimonte, non si illuda e non pensi troppo al grande recupero del 2015.

SUI CORSI E RICORSI STORICI - Non rifaccio l’elenco dei problemi e delle cose che non tornano nella Juve da due anni a oggi, ma se con tutte le assenze finisce in panchina anche De Ligt, si perde l’ultimo filo logico. Il ritorno di Allegri alla Juve ricorda quello di Capello che negli anni novanta si riprese il Milan. Peccato che Invincibili non fossero più e Capello non fosse più lo stesso allenatore. Piccole-grandi vicende di calcio che Agnelli avrebbe dovuto conoscere. Corsi e ricorsi nel pallone come nella storia. Al popolo bianconero non resta che toccare ferro".