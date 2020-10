MILANO – Enzo Bucchioni è intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, in vista del derby di Milano. Ecco cosa il giornalista ha detto su Inter e Milan: “E’ evidente che manca un difensore. Ci sono cinque sostituzioni, ed è una chance da sfruttare che il Milan al momento, con la rosa corta, non può fare e l’Inter sì. Per me Eriksen giocherà, visto che Conte ha capito che si può cambiare molto e può sfruttarlo.”