Brocchi: “Portato al Monza il modus operandi del Milan. Balo e Boateng? Qui anche grazie a me”

MILANO – Il Monza degli ex rossoneri di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani fa notizia. Anche all’estero. Tanto che il tecnico del club brianzolo Cristian Brocchi ha rilasciato un’intervista ai microfoni dell’emittente inglese Stas Perform News. Tanti gli argomenti affrontati dall’ex Milan sul presente e sul futuro dei biancorossi. Ecco le sue parole: “Andare in Serie A con il Monza è un sogno che si spera si possa avverare, qui abbiamo portato il modus operandi del Milan, volto sempre alla costruzione di un’organizzazione importante. Siamo di fronte a una stagione difficile, ci sono molti club forti, sia fra quelli retrocessi lo scorso anno sia fra quelli che hanno fallito la promozione un anno fa, quindi penso che la Serie B sia la più difficile degli ultimi anni. Lavorare con Berlusconi e Galliani è grandioso perché tutta l’attenzione dei media è su di te, tutti pensano che il Monza debba vincere ogni gare per via di queste due persone che sono entrate nella storia del calcio vincendo tantissimo e questo è il nostro obiettivo. Condividiamo la stessa mentalità perché sono cresciuto con loro da quando avevo nove anni. Per me è un onore essere l’allenatore qui”.

SU BALOTELLI E BOATENG – "Boateng e Balotelli sono arrivati qui grazie a Berlusconi e Galliani – continua Cristian Brocchi – e anche un po' per merito mio che li ho allenati al Milan. Si sono ambientati bene, si allenano duramente e danno l'esempio a tutti gli altri. Finora sono stati importanti, speriamo possano darci ancora di più per ordine, per realizzare il sogno. Sono sicuro che aiuteranno i vari Mota, Carlos Augusto, Frattesi, Colpani o Bettella che sono tutti nel giro dell'Under 21 dei propri paesi".