Brocchi: “Nella mia carriera da giocatore ho vinto quando ho avuto allenatori che mi sono entrati dentro”

MILANO – Cristian Brocchi, ex allenatore ed ex giocatore rossonero, ha parlato a Sky Sport del suo rapporto con Carlo Ancelotti: “Nella mia carriera da giocatore ho vinto quando ho avuto allenatori che mi sono entrati dentro, che sono riusciti a tirare fuori il 110% da me. Faccio il nome di Ancelotti perché con lui non sono stato un titolare inamovibile, e nonostante questo aveva una stima immensa e ogni volta che mi faceva giocare avevo una stima immensa nei suoi confronti e cercavo di dare il 110% per lui e per la squadra e poi per me stesso.