Bremer conteso dalle big: non solo il Milan sulle sue tracce

Gleison Bremer è un pezzo pregiato del Torino. Il brasiliano è attenzionato da molti top club italiani e non

Nonostante in rinnovo di contratto appena annunciato, Gleison Bremer lascerà il Torino in estate. Sulle sue tracce ci sono tanti top club. In Italia Inter, Milan, Juventus e Napoli non hanno mai nascosto il loro interesse. Fra di loro la squadra più avanti nella corsa al forte difensore classe '97 sembra essere il Milan . Paolo Maldini ha lavorato molto in sordina e non avrebbe mai smesso di mostrare interesse nei confronti di Bremer.

Come riportato dal quotidiano tedesco Sport1, anche il Bayern Monaco avrebbe messo gli occhi su Gleison Bremer. Il Torino ha fissato il prezzo per il suo gioiello. 25 milioni per lasciarlo partire. Neanche troppi se considerati i prezzi che solitamente circolano per profili del suo livello. Su di lui si potrebbe però scatenare un'asta europea. A quel punto si che il prezzo potrebbe lievitare leggermente. Da qui a fine stagione non è detto poi che le sue prestazioni non siano ancora migliori di quelle precedenti. E se segnasse qualche rete? Tutti questi piccoli dettagli potrebbero indurre Urbano Cairo ad alzare il prezzo del suo giocatore. Di conseguenza le squadre interessate a Bremer dovrebbero cercare di anticipare il colpo raggiungendo già un accordo di massima ora a campionato in corso bloccando di fatto il prezzo.