Si pensa già alla prossima estate: c’è il profilo giusto!

Paolo Maldini pensa già al prossimo mercato estivo e in tal seno ecco che c'è un profilo giusto per la difesa.

Il Milan pensa sia al breve che al lungo periodo. Per gennaio l'imperativo è reperire un difensore centrale, anche in prestito, che possa andare a coprire le mancanze che hanno lasciato gli infortuni occorsi a Fikayo Tomori e Simon Kjaer. Per giugno, invece, la volontà del Milan è quella di fare dei colpi futuribili e con delle determinate caratteristiche.

Il profilo in questione fa gola a tante squadre

Il giocatore in questione è Gleison Bremer del Torino. Il giocatore è un difensore classe 1997. Bremer è nato in Brasile ad Itapitanga e dopo un inizio di carriera in patria, è stato proprio il Torino a portarlo in Italia strappandolo dall'Atletico Mineiro per una cifra intorno ai 7 milioni di euro.

Il suo rendimento è da difensore top in Europa

Il suo rendimento in questa stagione è da grande difensore. Con l'arrivo in Piemonte di Ivan Juric anche il suo modo di difendere è cambiato in meglio e ora per il Torino è pronta una grande plusvalenza. Sul difensore brasiliano sono tanti i top club interessati. In Italia Inter e Milan su tutti. All'estero, invece, i ricchi club della Premier League guardano con molto interesse all'evolversi della situazione.

Paolo Maldini lo punta per giugno

Il direttore sportivo del Milan Paolo Maldini sembra aver puntato con forza Gleison Bremer per il mercato estivo che aprirà i battenti a giugno. Il Milan secondo il Corriere dello Sport andrà all-in su Bremer soltanto tra sei mesi visto che il presidente del TorinoUrbano Cairo non vuole privarsi ora del forte difensore brasiliano. Il difensore dal canto suo non disdegnerebbe di restare in Italia e la destinazione Milano non sarebbe affatto sgradita. Se al Milan o all'Inter sarò solo il tempo a dircelo. Noi de IlMilanista.it vi terremo costantemente aggiornati qualora ci fossero degli aggiornamenti a riguardo.