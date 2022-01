Maldini stai attento: Cherubini ti vuole soffiare Bremer!

Il Milan non ha ancora risolto il suo problema riguardante il difensore centrale. I nomi sul taccuino restano tanti.

Redazione Il Milanista

Ormai siamo giunti agli sgoccioli di questa sessione invernale di calciomercato. Ancora pochi giorni e poi il tempo per mettere mano alle proprie rose scadrà. La società rossonera capitanata sul mercato da Paolo Maldini e Massara non ha ancora risolto un problema che sono il mercato può risolvere. Ovvero quello del difensore centrale.

Resta un buco da colmare nel reparto difensivo

Purtroppo la situazione non è cambiata rispetto a qualche settimana fa. Simon Kjaer è sempre out a causa del grave infortunio subito al ginocchio. Fikayo Tomori è invece sulla via del recupero e stringendo i denti potrebbe già esserci nel derby della madonnina contro i cugini nerazzurri. Alessio Romagnoli è ad ora l'unica sicurezza di Stefano Pioli. Le ultime uscite in Serie A hanno scatenato nuovamente dei dubbi sul duo Matteo Gabbia e Pierrè Kalulu.

I nomi per il colpo in difesa sono tanti ma...

Pochi giorni fa Paolo Maldini aveva dichiarato che in difesa il Milan non avrebbe fatto nulla per quanto concerne il mercato. Se fosse solo pretattica o se invece è la verità lo scopriremo a breve. Di certo c'è però una cosa: i nomi che circolano per il profilo di difensore centrale sono tanti. Sia per gennaio che per giugno.

Sull'obiettivo Gleison Bremer si è inserita la Juventus

Per giugno un obiettivo sensibile della società rossonera per la difesa è Gleison Bremer di proprietà del Torino. Il giocatore brasiliano classe '97 ha però tanti estimatori sia in Italia che all'estero tra cui anche l'Inter. Notizia di oggi è l'inserimento a sorpresa della Juventus di Massimiliano Allegri. Secondo il Corriere di Torino Federico Cherubini avrebbe fatto un primo sondaggio con gli entourage del difensore sudamericano. Il Milan si dovrà dunque guardare bene le spalle se non vorrà perdere Gleison Bremer in ottica estate.

di Sergio Poli