MILANO – L’ex calciatore e procuratore Massimo Brambati ha parlato così di Suso a TMW Radio: “Non è un fenomeno, che sposta gli equilibri. Il Milan lo ha caricato troppo di responsabilità. E questo ha fatto sì che il giocatore avesse una involuzione. Giusto far cambiare aria, soprattutto a Suso. Under mi piace, può crescere, non so quanto al Milan. Ma magari con Ibra come parafulmine, può crescere più che a Roma”.