Brambati :” Derby non decisivo. Inzaghi molto bravo in una cosa”

Massimo Brambati è stato intervistato a TMW Radio, dove ha analizzato il lavoro svolto finora dal tecnico nerazzurro Simone Inzaghi.

Massimo Brambati ha parlato a TMW Radio del lavoro svolto finora dal tecnico nerazzurro Simone Inzaghi e del derby di sabato fra Inter e Milan. Ecco le sue dichiarazioni. "Simone Inzaghi è all’Inter da mesi, Stefano Pioli al Milan da anni. Il tecnico nerazzurro ha il merito di non aver cambiato troppo e di aver saputo sfruttare quanto già preparato da Antonio Conte. Era un ambiente che non era abituato a vincere, Antonio ci ha lavorato e Inzaghi è bravo a far continuare ad andare la macchina al meglio".

Certamente il derby di domani pomeriggio sarà molti importante per la lotta scudetto. Entrambe le squadre daranno il massimo per ottenere i tre punti. Da un lato vi sono i nerazzurri che voglio a tutti i costi allungare sui rossoneri per "scappare" in classifica. Dall' altro invece troviamo i ragazzi di Stefano Pioli che proveranno o meglio dovranno fare tutto il possibile per portare a casa una vittoria. In caso di un ipotetico successo da parte dei diavoli, si aprirebbe nuovamente la classifica di Seria, che vedrebbe i rossoneri a -1 dall' Inter. Domani alle ore 18.00 si avrà il fischio d'inizio, ed a seguire la gara saranno sintonizzati da tutto il mondo.