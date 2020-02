Braida: “Thiago Silva al Milan? Alzerebbe il livello”

Secondo Ariedo Braida se Thiago Silva decidesse di riprendere a giocare in Italia e al Milan nello specifico sarebbe soltanto positivo per il calcio Tricolore. Intervistato dal quotidiano Il Giornale, il dirigente friulano si è dunque proclamato a favore del rientro dell’attuale calciatore del PSG, in scadenza di contratto il prossimo giugno.

“Lo scovai in Brasile quando era sconosciuto”, ricorda il 73enne. “Allora lo cercava solo il Villarreal. Dovesse tornare, alzerebbero il livello della Serie A”.

Analizzando invece lo stato di salute del Diavolo e la scelta estrema di richiamare Ibrahimovic, l’ex direttore sportivo ha affermato: “Il club rossonero è alla ricerca di un’identità. Aveva iniziato puntando sui giovani poi sono ricorsi a un 38enne come per rilanciarsi. Zlatan fa la differenza, perché è un campione. Gli auguro di giocare fino a 40 anni. La carta d’identità non conta, servono i giocatori bravi per vincere. Il futuro? È un periodo difficile ma torneranno grandi. La storia non si cancella”.