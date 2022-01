Brambati: “Non vedo un Milan con Ibra e Giroud assieme in campo”

L'ex calciatore e ora procuratore Massimo Brambati ha parlato del Milan e della partita contro la Juventus di domenica.

Redazione Il Milanista

Massimo Brambati ha parlato in esclusiva a Tutto Mercato Web Radio. Il noto procuratore ed ex calciatore si è espresso sul Milan e sui dubbi di formazione in vista del big match contro la Juventus. Massimo Brambati ha detto: “Secondo me il Milan non va a stravolgere il suo credo. Non vedo insieme Zlatan Ibrahimovic e Olivier Giroud”. Queste le parole del noto procuratore ed ex calciatore Massimo Brambati in esclusiva ai microfoni di Tutto Mercato Web Radio.

Anche Fabio Tavelli ha parlato di Milan

Intervenuto a Sky Sport 24 Fabio Tavelli ha parlato di Milan e ha detto: “Non dobbiamo farci condizionare dalla sconfitta subita dal Milan contro lo Spezia. Si tratta di uno stop grave, anzi gravissimo se accoppiato al pareggio dell’Inter. La Juventus ha un passo sicuro ma tutt’altro che convincente, sta tenendo una velocità più forte del Milan che però ha dei picchi più alti. Il Milan rimane comunque superiore alla Juventus, che non è da sottovalutare e che non è facile da battere in questo momento”. Queste le parole di Fabio Tavelli in esclusiva ai microfoni di Sky Sport 24.

Infine Ariedo Braida ha parlato del mercato del Milan

Ariedo Braida si è espresso sul mercato del Milan e dei possibili colpi in entrata che potrebbero arrivare da qui alla fine di gennaio. L'ex direttore sportivo del Milan è intervenuto in esclusiva alla Gazzetta dello Sport e ha detto: “Quello con lo Spezia è stato un incidente di percorso. Il Milan può lottare ancora per lo scudetto, ma un ritocco in difesa serve. Arrivasse Sven Botman sarebbe il top. L’olandese ha qualità importanti. Io punterei su di lui, anche se c’è da aspettarlo in estate”. Queste le parole dell'ex direttore sportivo del Milan Ariedo Braida in esclusiva in una intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport.

di Sergio Poli