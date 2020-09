Braida: “Suarez? Vale Shevchenko e Weah”

MILANO – Intervenuto ai microfoni del quotidiano Tuttosport, Ariedo Braida, ex direttore sportivo di Milan e Barcellona, ha parlato di Luis Suarez, centravanti uruguayano molto vicino alla Juventus: “Secondo me vale campioni come Weah e Shevchenko. Ha un furore unico e lo trasmette ai compagni. Gli dicevo ‘sei friulano come me’, inoltre un po’ di di italiano lo parlava già. Segnerà sempre, a qualsiasi età, perché è un bomber nato. Con Cristiano Ronaldo si troverà benissimo: sono due fuoriclasse assoluti”.