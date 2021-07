Brahim Diaz o Ilicic? Il Milan sceglie

Il Milan, viste le difficoltà per arrivare a Vlasic, deve scegliere chi ingaggiare: Ilicic o Isco? E il prezzo potrebbe fare la differenza

Dopo l'arrivo di Brahim Diaz al Milan, la dirigenza rossonera ha ristretto l'elenco per il trequartista. Un giocatore che nello scacchiere di Pioli si possa alternarne con l'ex Real Madrid. Il preferito resta sicuramente Nikola Vlasic ma il CKSA Mosca, club che ne detiene il cartellino, chiede 25 milioni o un prestito con obbligo. Senza dimenticare che gli acerrimi nemici dello Zenit San Pietroburgo sarebbero pronti ad accontentare le richieste della formazione guidata da Viktor Goncharenko. E il Milan, come è noto, non partecipa ad aste.