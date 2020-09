MILANO – Il match del Milan contro il Crotone ha messo in evidenza la figura di Brahim Diaz. L’attaccante ex Real Madrid ha messo in evidenza le sue caratteristiche e le sue abilità segnando il gol del 2 a 0 ma soprattutto è stato il primo giocatore per occasioni create della partita: ben 2. Se manterrà questo rendimento trattare con i blancos il suo riscatto non sarà facile