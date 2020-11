Brahim Diaz, in vista un’operazione da 25 milioni?

MILANO – Il Milan si sta godendo Brahim Diaz, giocatore arrivato in sordina in rossonera che si è rivelato una pedina importante per Pioli. Lo spagnolo classe ’99 è arrivato all’ombra del Duomo in prestito con il Real Madrid e, al momento, il ragazzo a fine stagione potrebbe tornare a Madrid. I blancos oggi chiederebbero 25 milioni per lasciarlo partire, vista la stima di Zidane. La cifra è alta, ma non proibitiva.

Le alternative, come riportato da Tuttosport, però ci sarebbero: il Milan potrebbe rinnovare il prestito inserendo l’obbligo o il diritto di riscatto, fissato a cifre molte alte. Un po’ come successo con la Juventus per Morata