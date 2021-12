Milan, Brahim Diaz: “Ho personalità. Ibrahimovic fa la differenza”

Calcio, Ibrahimovic, musica: sono molti gli argomenti trattati dal centrocampista rossonero, intervistato da Dazn.

In occasione della 15esima giornata di Serie A , DAZN ha intervistato Brahim Diaz . Il rossonero ha dichiarato con quale piede preferisce giocare: "Gioco con tutti e due i piedi. Quando ho la palla al piede preferisco il sinistro, quando devo tirare il destro. Quindi se proprio devo scegliere dico il destro perché lo uso per calciare, anche se quando dribblo uso di più il sinistro. Ho sempre giocato usando i due piedi". Dopo l’addio di Calhanoglu, il centrocampista ha preso la maglia numero 10: "Mi piace avere delle responsabilità. Sono un ragazzo con personalità, non mi interessa la pressione di indossare questo numero . Io penso solo a giocare come ho sempre fatto".

Dopo aver dichiarato che Wembley è lo stadio più bello in chi ha giocato, che ascolta il reggaeton e flamenco come generi musicali, che il compagno a vestirsi peggio è Theo Hernandez, il centrocampista ha parlato del difensore che vorrebbe sfidare. Diaz non ha dubbi: “Sergio Ramos, che è stato anche mio compagno. Mi sono allenato con lui, so come gli piace giocare. E' un difensore straordinario”. Conclude affermando qual è stata la partita più bella in carriera: "Non lo so, per me tutte le partite che gioco sono belle".