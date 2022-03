Braglia sul derby: “Inter e Milan irriconoscibili. I rossoneri…”

A Maracanà, trasmissione di TMW Radio, l'ex portiere Simone Braglia si è espresso sul derby di Coppa Italia Milan-Inter.

Come commenta il derby?

"Sono due squadre irriconoscibili dal punto di vista della fantasia. Anche i due allenatori. Inzaghi ripete sempre la stessa formazione e gli stessi cambi e non mostra una certa duttilità tattica che possa permettere una svolta. Pioli è stato furbo nella gestione della partita, ma lo vedo in riserva questo Milan. Domenica si gioca il campionato dei rossoneri e del Napoli. Dal mio punto di vista la Juventus può vincerle tutte, a rischio è solo lo scontro diretto con l'Inter. E potrebbe rientrare se sente l'odore del sangue di chi le è davanti".

"Non c'è più dal punto di vista mentale, perché è la testa che fa andare anche le gambe. E certe cose deve dartele anche l'allenatore. Il passato di Inzaghi mi insegna che non ha saputo cambiare nulla. Anche la sua Lazio ha avuto campionati in cui ha mollato nel finale. E questo sta accadendo anche ora".