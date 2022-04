Braglia controcorrente: “Per la lotta Scudetto vedo meglio il Napoli”

L'ex portiere Simone Braglia ha parlato a Tutto Mercato Web Radio della lotta Scudetto tra Inter, Milan e Napoli

Simone Braglia ha poi parlato dei giocatori che secondo lui possono fare la differenza e ha detto: “I giocatori rappresentativi, che devono prendere ora in mano la squadra e portarla all'obiettivo. E ne vedo pochi in Serie A di giocatori di questo tipo. La vittoria dell'Inter è stata importante dal punto di vista emotivo, così come quella del Napoli a Bergamo. Credo che il Napoli, dal punto di vista societario, sia rimasto in silenzio. E forse è il segno che ha capito che il grande risultato può davvero arrivare". Queste le parole durante il programma targato Maracanà sulle frequenze di Tutto Mercato Web Radio, dove è intervenuto Simone Braglia che ha parlato della lotta Scudetto.