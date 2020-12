Bozzo: “Maldini? È stato una bellissima scoperta come manager”

MILANO – Queste le parole di Giuseppe Bozzo sullle pagine di Tuttosport su Paolo Maldini: “È stato una bellissima scoperta come manager. Non ha bisogno di grandi parole per spiegarti ciò che pensa o vuole, a Paolo basta uno sguardo. Mi piace molto anche quando parla pubblicamente: è schietto e, rispetto a tanti altri, non si nasconde dietro alla scaramanzia”.

