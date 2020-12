Bozzo: “Il salto che Sandro ha compiuto passando dal Brescia ai rossoneri è fantastico”

MILANO – Queste le parole di Giuseppe Bozzo, agente di Sandro Tonali ai microfoni di Tuttosport: “Il giudizio è positivo. Visto il momento che stiamo attraversando tutti a causa del Covid e il salto che Sandro ha compiuto passando dal Brescia ai rossoneri, sinceramente mi sarei aspettato un po’ di difficoltà. In realtà non ci sono state: Sandro in campo ha dimostrato di essere un giocatore da Milan”.

