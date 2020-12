Bozzo: “Ibra? E’ il migliore della Serie A, anche meglio di Ronaldo”

MILANO – Durante la lunga intervista rilasciata da Giuseppe Bozzo a Tuttosport, il noto agente ha parlato così di Zlatan Ibrahimovic. Ecco le sue parole: “Se sono stupito da Ibrahimovic? No, perché Ibra è Ibra. È un campione figlio di un altro tempo, di un’altra generazione. È il migliore della Serie A. Meglio anche di Cristiano Ronaldo, che ovviamente è un fenomeno“. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<