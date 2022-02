Milan Femminile, Boureille si presenta: “Felice di essere al Milan”

Celeste Boureille ha parlato poco fa da nuova calciatrice del Milan. Sentite le sue parole ai microfoni del club

“Sono veramente felice di essere al Milan, non vedo l’ora di iniziare e di entrare a far parte di un club di fama mondiale. Ci vuole tanta passione per giocare in una squadra come questa e spero di fare una bella esperienza qui. Ho già conosciuto quasi tutta la squadra e per ora sono state tutte gentili e accoglienti. Sognavo di diventare una calciatrice professionista fin da bambina, ed è stupendo giocare a questi livelli. Il mio ruolo? Mi reputo una centrocampista ma sono versatile e cerco di giocare dove serve per la squadra quindi spero di dare una mano sia nelle azioni offensive che in difesa”. Queste le parole ai microfoni di Milan Tv dove ha parlato il nuovo acquisto del Milan Femminile Celeste Boureille la quale è arrivata nella giornata di ieri a Milano per sostenere le visite mediche e firmare il suo contratto con il club rossonero.