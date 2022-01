Si riapre la pista Botman: pronto l’affondo rossonero!

Il Milan sembra non abbia mollato del tutto la pista che porta a Sven Botman del Lille. Maldini ci riprova.

Redazione Il Milanista

Il mercato invernale del Milan si muove a piccoli passi. Per quanto concerne la difesa i profili attenzionati da Paolo Maldini e Massara sono diversi. In Italia Gatti, Viti e Casale sono i preferiti per un colpo a basso costo e di buon livello. All'estero a parte Tanganga del Tottenham ci sono solo profili che giocano nel campionato francese di Ligue 1.

Il Milan non molla Sven Botman del Lille

Tra questi profili quello che più piace è Sven Botman del Lille. Il Milan per ora ha lavorato sotto traccia. Paolo Maldini sta affrontando questi giorni di mercato un po' in sordina. Quel che è certo è che prima del 31 di gennaio dovrà chiudere per un difensore top. Il vuoto lasciato dagli infortuni di Simon Kjaer e Fikayo Tomori dovrà essere colmato da qualcuno. I nomi sul taccuino della dirigenza rossonera sono molteplici, ma il profilo che più piace è quello appunto di Sven Botman del Lille. Il presidente della squadra francese vorrebbe trattenerlo almeno fino a giugno, ma il Milan insiste e le due società stanno parlando di un possibile affare. Di lui ne ha parlato il giornalista Alessandro Sugoni a Sky Sport.

Le parole di Alessandro Sugoni su Sven Botman

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il giornalista Alessandro Sugoni ha parlato di Sven Botman e ha detto: “Il Milan continua a pensare a lui, e ne stanno parlando le due proprietà: quindi il discorso è ai massimi livelli. Visto che i rapporti sono ottimi tra Milan e Lille si sta cercando di capire se ci possa essere un modo per accontentare tutti, mettere in piedi l’operazione e quindi ancora per qualche giorno il Milan ha intenzione di provare questa strada”. Queste le parole del giornalista Alessandro Sugoni intervenuto a parlare di Sven Botman in esclusiva sulle frequenze di Sky Sport 24.