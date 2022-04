Il primo colpo del Milan del Bahrain sarà Sven Botman

Il difensore del Lille Sven Botman potrebbe essere il primo colpo del nuovo Milan targato arabo: facciamo il punto

Ormai è da quasi un anno che si parla di Sven Botman in ottica Milan. Finalmente questa telenovela potrebbe essere giunta alla fine. Il difensore olandese classe 2000 tanto seguito da tutta la dirigenza rossonera, ma in particolare dal direttore sportivo del diavolo Paolo Maldini potrebbe presto essere un nuovo giocatore del Milan.

Su Sven Botman è forte anche la concorrenza del Newcastle. La nuova proprietà araba che sembra voler scombussolare le gerarchie in Premier League ha puntato con forza il difensore di proprietà del club francese . La dirigenza del club inglese ha già dimostrato in inverno di poter spendere a destra e a manca con estrema facilità.

A far pendere l'ago della bilancia verso il Milan potrebbe pensarci direttamente lo stesso Sven Botman. Il giovane difensore sembra voler a tutti i costi indossare la maglia rossonera in vista della prossima stagione ed è pronto a rifiutare qualunque offerta faraonica da parte del Newcastle pur di sbarcare a Milano.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport il Milan avrebbe avanzato un'offerta al Lille per quanto riguarda Sven Botman. Le notizie che rimbalzano dalla Francia vogliono la conclusione della trattativa ormai prossima tra il Lille e appunto il Milan. Al club francese andrebbero 35 milioni di euro per il cartellino del calciatore olandese classe 2000. Per Sven Botman il Milan avrebbe pronto un contratto di 5 anni a circa 4 milioni di euro netti a stagione. "Fumata bianca con il Lille ormai prossima" scrive la Gazzetta dello Sport. A queste cifre possiamo dire che il passaggio di Botman dal Lille al Milan è pronto ad entrare nella sua fase finale.