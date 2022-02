Botman: “Milan club meraviglioso”. L’agente: “Rossoneri interessanti”

Sven Botman e il suo agente hanno parlato, rispettivamente ai microfoni di Ziggo Sport e Voetbal International

Il calciomercato, nella giornata di ieri, si è chiuso. Una sessione priva di gioie per i rossoneri che hanno cercato fino all'ultimo di rinforzare la retroguardia di Pioli con l'ingaggio di Sven Botman. E proprio in merito all'interesse del club di via Aldo Rossi è intervenuto a Ziggo Sport: il centrale olandese classe 2000. Ecco le sue parole: "Al Lille sto bene e gioco la Champions avendo un ruolo importante in rosa. A volte però si presentano delle occasioni che devi cogliere e io mi sento pronto per il prossimo passo che penso di fare in estate. L'interesse di Milan e Newcastle era molto concreto in questi giorni. La mia preferenza? Entrambi i club hanno dei punti positivi. Del Newcastle tutti stanno parlando per via dei soldi dei nuovi proprietari ma il progetto è molto bello. Pensate a dove erano qualche anno fa squadre come il PSG o il Man City. Sarebbe bello farne parte. Ma il Milan, è un club meraviglioso".

A spiegare il motivo per cui il forte difensore dei campioni di Francia in carica non ha cambiato club ci ha pensato l'agente del classe 2000 Nikkie Bruinenberg, ai microfoni di Voetbal International: "Sì, Sven Botman rimarrà in Francia. Non lascerà il Lille quest'inverno. C'è stato anche molto interesse, le offerte sono state fatte da diversi club. Ma non sono stati in grado di soddisfare il prezzo richiesto, che tra l'altro non è sul tavolo. Il Lille semplicemente non vuole venderlo".

Il giocatore è deluso? - "No, Sven è diventato campione lì e gioca in Champions League. È solo la sua seconda stagione, in un bellissimo club. Quindi non è un disastro restare".

Sull'interesse dei rossoneri - "AC Milan? Posso dirvi che è uno dei club interessati. Bisognerà aspettare per vedere dove giocherà a calcio la prossima estate".