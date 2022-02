Botman-Milan: BBC e Todofichajes confermano l’affare

Gli inglesi della BBC e gli spagnoli di TodoFichajes sono convinti che il Milan abbia concluso la trattiva per l'ingaggio di Sven Botman dal Lille

Redazione Il Milanista

In estate Paolo Maldini e Frederic Massara lavoreranno per rinforzare la rosa di Stefano Pioli. Il duo mercato dovrà ingaggiare un nuovo centrocampista per sostituire Franck Kessié, il cui contratto è prossimo alla scadenza e non verrà rinnovato, ma anche rinforzi per la retroguardia.

Già durante il mercato di gennaio, complice anche gli infortuni di Simon Kjaer e Fikayo Tomori, l'ex Capitano avevano iniziato la ricerca di un nuovo difensore. Il predestinato sembra essere Sven Botman, giovane olandese classe 2000 in forza ai campioni di Francia del Lille.

Maldini e Massara proveranno in tutti i modi a chiudere la trattativa sfruttando gli ottimi rapporti che il club di via Aldo Rossi ha con i transalpini. Nelle ultime stagioni, infatti, sono sbarcati a Milanello già Rafael Leao e Mike Maignan. Certo arrivare al centrale olandese non sarà facile vista la concorrenza del Newcastle e Tottenham, ma secondo alcune testate i rossoneri sono in vantaggio.

A riportare la notizia è l'emittente inglese della BBC che si dice sicura del passaggio in rossonero in estate. A pensarla così non è solo la British Broadcasting Corporation, perché anche il portale iberico di Todofichajes conferma che il Diavolo abbia già messo le mani sul centale del Lille garantendo al LOSC 35 milioni di euro bonus compresi.

Nei giorni scorsi la finanziera britannica Amanda Staveley, che lavora nella società saudita Newcastle, ha dichiarato al The Athletic che il Sven Botman avrebbe voluto firmare a tutti i costo per i Magpies già gennaio. Parole importanti che però sembrano essere lontane dal presente con i rossoneri pronti ad abbracciare e ad accogliere il centrale in estate.