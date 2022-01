Bomba Sportitalia: “Accordo con Botman per giugno”

Nella tarda serata di ieri la nota emittente sportiva Sportitalia ha lanciato la notizia: Botman e il Milan avrebbero un accordo.

Il direttore sportivo del Milan Paolo Maldini è sempre al lavoro per quanto concerne il mercato. La dirigenza rossonera starebbe attenzionando diversi profili più che altro per quanto riguarda la linea difensiva di Stefano Pioli.

Nel solito programma “Speciale Calciomercato” sul canale 60 di Sportitalia condotto da Michele Criscitiello e coadiuvato dai noti esperti di mercato Alfredo Pedullà e Gianluigi Longari, è stata sganciata una vera e propria bomba di mercato. Durante un collegamento, infatti, un inviato ha precisato la situazione di mercato attorno al nome di Sven Botman. Le sue parole sono state eloquenti. Il Lille non lo lascia partire a gennaio, ma a giugno il suo futuro potrebbe essere rossonero. “Sven Botman ha un accordo con il Milan per giugno”. Questo lo scoop lanciato da Sportitalia nella serata di ieri.

Per giugno il Milan starebbe attenzionando altri profili dall'alto calibro. Si tratta di Luiz Felipe della Lazio e di Gleison Bremer del Torino. Entrambi i giocatori lasceranno i rispettivi club a fine stagione e il Milan rappresenterebbe una pista concreta. Bremer è un giocatore che piace moltissimo al Milan. La sua giovane età, unita alle sue doti fisiche, tecniche e di personalità sono caratteristiche non possono lasciare indifferente la società rossonera. Anche Luiz Felipe – convocato per la prima volta dalla Nazionale italiana per lo stage in corso di svolgimento a Coverciano – è un profilo molto gradito alla società di via Aldo Rossi.