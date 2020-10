Bortolo Mutti: “Nelle quattro metterei Atalanta, Inter, Juventus e Napoli. Il Milan…”

MILANO – L’allenatore Bortolo Mutti ha parlato ai microfoni di Stadio Aperto, trasmissione di TMW Radio. Queste sono state le sue dichiarazioni: “A me la politica del Milan piace, come si stanno riorganizzando in prospettiva. Se possono lottare subito per la Champions non lo so, mi sembrano troppo dipendenti da Ibra: è mancato un paio di partite e la squadra ha un po’ balbettato. Nelle quattro metterei Atalanta, Inter, Juventus e Napoli per valori. Il Milan lo vedo ancora un po’ in ritardo”.