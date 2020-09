Borini prende il diploma: “Era un fardello che mi portavo dietro”. E ora sogna architettura

MILANO – Fabio Borini, ex calciatore del Milan, alla fine ha coronato uno dei suoi sogni: sostenere la maturità e prendere il diploma da geometra. L’ex Liverpool e Roma ha superato l’esame con il voto di 65/100 e una sufficienza in educazione fisica. L’argomento? La pallavolo. Borini, ai microfoni de “Il Corriere della Sera” ha rilasciato una breve intervista nel quale esprime tutta la sua gioia: “Sono molto contento, era un fardello che mi portavo dietro, vorrei ringraziare il mio tutor Mirko Giarrusso che mi ha seguito in questi mesi con la sua società Repeat Me. Quando è stato sicuro che mi facevano fare gli esami è anche venuto dieci giorni a Ibiza con me per farmi studiare, altrimenti da solo con la famiglia e gli amici non ce l’avrei fatta”. Ora potrà rincorrere un altro sogno: iscriversi ad Architettura.