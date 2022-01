Stefano Borghi: “Botman sarebbe un super colpo, ma il prezzo è un ostacolo”

Il noto commentatore Stefano Borghi ha parlato tramite il suo canale Youtube. Sentite le sue parole sul Milan.

“Theo Hernandez sta mandando dei messaggi importanti. Come sempre è un giocatore protagonista però in questa stagione aveva avuto qualche passaggio a vuoto in più rispetto alle annate passate. Dopo il gol di Empoli e dopo la prestazione da predatore contro la Roma è arrivata questa doppietta contro il Venezia . Il Milan sta riacquisendo Theo Hernandez ma la partita è stata sbloccata con un’accelerazione di Rafael Leao , che è tornato titolare e che nel primo tempo ha frustato il Venezia in ogni modo. Credo che il Milan abbia una delle fasce sinistre più importanti che ci siano in Europa, Theo Hernandez e Rafael Leao sono due super giocatori, due velocisti con pochi paragoni che alzano i giri del motore, aumentano il ritmo dominano la partita e travolgono tutto quello che si trovano davanti”.

“Il Milan ha subito un solo gol nelle due partite contro Roma e Venezia, giocando con la coppia centrale inedita Matteo Gabbia e Pierrè Kalulu. Anche questo parla della sostanza della squadra, del sapere essere proprio gruppo anche nelle difficoltà. Al Milan un difensore centrale serve come il pane per l’infortunio di Simon Kjaer, al di là di quelli che saranno i rientri di Fikayo Tomori e Alessio Romagnoli che sono i due titolari. Sven Botman sarebbe un super colpo però per me è molto difficile arrivare a un giocatore come lui per per questioni puramente di prezzo”. Queste le parole del noto giornalista e telecronista Stefano Borghi in diretta sul suo canale Youtube.