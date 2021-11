Milan, Bonucci: “Ero consapevole di aver fatto qualcosa che non dovevo”

E' uscita la serie che racconta la scorsa stagione dei bianconeri. Al suo interno troviamo le parole di Bonucci sulla stagione col Milan.

Redazione Il Milanista

Ieri è uscita su Prime Video "All or Nothing", la serie dedicata ai bianconeri, che racconta la stagione 2020-2021, quando in panchina sedeva Andrea Pirlo. Nel corso del documentario Leonardo Bonucci è tornato a parlare del suo trasferimento al Milan. Ricordiamo come, nella stagione 2017-2018, il difensore di Viterbo passò dalla Vecchia Signora al Diavolo, rimanendo per un solo prima di far ritorno alla società di Agnelli. In quell'anno collezionò 35 presenze e segnò 2 reti, ma non fu realmente in grado di spostare gli equilibri.

Queste le sue parole: "Gli unici a non avermi perdonato questo strappo sono una piccola parte dei tifosi. Io ero consapevole di aver fatto qualcosa che non andava fatto, ma questo sono io. Per me la Juventus è casa e sono pronto per fare qualsiasi cosa. Non rinnegherò mai quello che ho fatto. Sono sempre stato il primo a metterci la faccia. In quel momento per entrambi la cosa migliore era dividersi. Ma come spesso succede quando gli amori sono forti si ritrovano".

Un retroscena particolare che emerge nella serie riguarda le parole di Bonucci all'intervallo della partita dello scorso anno all'Allianz proprio contro i rossoneri, vinta poi dal Milan per 0-3. In quel momento i bianconeri erano sotto di una rete e l'ex capitano del Milan cercò di motivarli così: "Ma guardiamo questa cazzo di lavagna (dove è indicata la formazione rossonera): dobbiamo avere paura del Milan? Non può essere. Dobbiamo giocare con la testa libera, è un momento difficile ma dobbiamo avere la testa libera per fare andare bene le gambe".