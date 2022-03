Bonucci: “Non so se Chiellini si ritirerà, ma io ho deciso..”

Leonardo Bonucci ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Turchia-Italia. Vediamo insieme le parole dell' ex rossonero.

CONTINUARE IN AZZURRO – «Non so quello che farà Giorgio, quello che succederà. Da parte mia c’è la voglia di continuare per essere da esempio e da guida per i tanti giovani che sono qua. Le 48 ore dopo l’eliminazione sono state veramente dure, un gruppo che ha fatto dell’entusiasmo la sua forza si è ritrovato a bocca chiusa e in silenzio nelle situazioni di unione e di gruppo, dal pranzo agli spogliatoi. Abbiamo cercato di sdrammatizzare, dicendo loro che sono giovani e hanno davanti tanti Mondiali da giocare. Dovevano pensare a noi che era l’ultima opportunità per giocare il Mondiale. Poi ha parlato il mister, ha messo un punto sul passato perché il futuro è adesso, bisogna partire per ricostruire quello che abbiamo ottenuto. Le basi ci sono».