Bonucci: “Bisogna ripartire per ricostruire: le basi ci sono”

Redazione Il Milanista

Nella giornata di ieri è intervenuto in conferenza stampa il difensore della Nazionale italiana Leonardo Bonucci. Il numero 19 ex rossonero ha parlato così in vista del match di oggi contro la Turchia. Ecco le sue parole:

LE SUE PAROLE – "Non so quello che farà Giorgio, quello che succederà. Da parte mia c’è la voglia di continuare per essere da esempio e da guida per i tanti giovani che sono qua. Le 48 ore dopo l’eliminazione sono state veramente dure, un gruppo che ha fatto dell’entusiasmo la sua forza si è ritrovato a bocca chiusa e in silenzio nelle situazioni di unione e di gruppo, dal pranzo agli spogliatoi. Abbiamo cercato di sdrammatizzare, dicendo loro che sono giovani e hanno davanti tanti Mondiali da giocare. Dovevano pensare a noi che era l’ultima opportunità per giocare il Mondiale. Poi ha parlato il mister, ha messo un punto sul passato perché il futuro è adesso, bisogna partire per ricostruire quello che abbiamo ottenuto. Le basi ci sono".

SULLA POLEMICA DELLO SPOGLIATOIO DI PALERMO – "È stato un grosso errore da parte nostra. La prossima volta faremo più attenzione a questi piccoli particolari che fanno la differenza. Chiederemo più attrezzature per pulire, faremo molta più attenzione e chiediamo scusa".

IL FUTURO DI ROBERTO MANCINI – "Ciò che ci ha dato il mister in questi tre anni è qualcosa di unico. Si è creata una empatia che raramente si vede dentro Coverciano: per noi continuare col mister è solo la logica conseguenza. Le sue idee, il suo valore umano non si discutono. Poi in una partita secca il risultato può cambiare le visioni, ma chi vive tutti i giorni ha solo voglia di proseguire questo percorso".