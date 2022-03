Roberto Boninsegna: “Milan- Inter, pesano gli episodi”

L' '’ex attaccante nerazzurro, Roberto Boninsegna, ha presentato il Derby di Coppa Italia Milan-Inter, il quale si giocherà stasera.

GARA CHE PESA − Boninsegna non ha dubbi sull' importanza della partita di questa sera: "Si tratta di una partita particolare, la città te la fa pesare. Io abitavo in uno stabile con un portinaio milanista. Di solito a chiedermi come stavo erano i tifosi dell’Inter, ma quando c’era il Derby me lo chiedeva anche lui per capire come sarei arrivato alla partita. È una gara sentita anche più di Inter-Juventus".