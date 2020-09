Bonaventura, oggi incontro con la Fiorentina

MILANO – Deve ancora sciogliere le riserve sul suo futuro Giacomo Bonaventura e oggi potrebbe essere il giorno decisivo. Come riferisce infatti TMW, a breve il centrocampista svincolatosi dal Milan incontrerà i dirigenti della Fiorentina. La società viola è fortemente interessata e presenterà la sua proposta per convincere Jack a firmare. Anche il Benevento non molla la presa e aspetta una risposta dopo aver offerto un biennale da 2 milioni a stagione; al momento, però, la Fiorentina sembra essere in vantaggio e le prossime ore saranno fondamentali per capire dove giocherà Bonaventura nella prossima stagione.