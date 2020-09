Bologna, Di Vaio: “Il Milan è in crescita fisica e di autostima, sarà difficile”

Bologna, parla Di Vaio

MILANO – Marco Di Vaio, team manager del Bologna, si è così espresso a SkySport a due giorni dal match contro il Milan: “Ci aspetta una partita difficile, l’avversario è un top team come peraltro abbiamo visto poco tempo fa a Milano sul finire dello scorso campionato. L’altra sera in Coppa il Milan si è confermato ancora in crescita dal punto di vista fisico e dell’autostima, ma noi giocheremo a viso aperto provando a mettere in campo le nostre doti. Dopo la scorsa annata ci aspettiamo molto dai nostri ragazzi giovani, che sono tutti in orbita Nazionale nei loro Paesi: insieme all’allenatore cresceranno ancora, confidiamo che possano fare una stagione importante. Può essere l’anno della consacrazione per Barrow? Secondo me sì, ha già fatto vedere grandi cose da quando è con noi. Per le squadre come la nostra l’obiettivo è fare sempre più punti dell’anno precedente: con la crescita dei giovani e l’aiuto dei vari Palacio, Poli, Medel e altri vogliamo riuscirci. E speriamo di tornare a riempire il Dall’Ara il prima possibile, quando si potrà”.