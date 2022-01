Boldi: “Milan la più forte del campionato, gioca il miglior calcio”

Massimo Boldi, attore e super tifoso milanista è stato intervistato ai microfoni di Tuttosport per parlare della stagione rossonera.

Redazione Il Milanista

Massimo Boldi, attore e noto tifoso rossonero è stato intervistato ai microfoni di Tuttosport, dove ha parlato dell' andamento del suo Milan. Vediamo insieme le parole della stella del cinema. "Il Milan è forte, gioca un buon calcio, forse il migliore, e ci sono tutti i presupposti per vincere il campionato. Sì, è vero c’è l’Inter che è davvero temibile, ma se noi mettiamo grinta sino alla fine della gara, e non perdiamo punti per ingenuità, possiamo arrivare in testa, ma dobbiamo fare ancora meglio. Il Milan è davvero la squadra più forte di questo campionato, oltre che giocare molto bene, diverte, ti appassiona, sicuramente di più dello scorso campionato. Certo, ci sono antagoniste importanti, come, ripeto, Inter, Napoli e Roma, mentre escludo la Juventus, che onestamente non mi piace affatto".

Chi apprezza in modo particolare e chi vorrebbe nel Milan?: "Non ci sono dubbi. Per me, Paulo Dybala, è il più forte di tutti. Peccato che la Juve non lo molli, a noi, davanti, servirebbe come centravanti, lui può fare la prima e la seconda punta, anche come ala destra, dotato di estro e imprevedibilità".

Il mercato di gennaio sta chiudendo, vedremo se il Milan farà in tempo ad acquistare qualche giocatore utile alla causa. Il dirigente rossonero Paolo Maldini nel pre-partita di Milan-Juventus è stato chiaro, non vi è l'urgenza assoluta di comprare un difensore. Questo vuol dire che a meno che non ci sia una grande occasione, il colpo nel reparto difensivo arriverà solamente nella sessione estiva di calciomercato. La priorità resta comunque Sven Botman del Lille, nonostante l'alta valutazione del cartellino.