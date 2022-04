Braglia: “Boban fondamentale per Elliot, ora speriamo con Investcorp…”

L'ex portiere Simone Braglia ha parlato a Tutto Mercato Web Radio dell'imminente passaggio di proprietà del Milan

In esclusiva ai microfoni di Tutto Mercato Web Radio ha parlato l'ex portiere Simone Braglia che sull'ormai imminente passaggio di proprietà del Milan ha detto: "E' un cambio preannunciato, perché l'ormai ex proprietario lo aveva subito detto che lo faceva per business. Il fondo Elliott ha fatto quello che doveva. Spero arrivi una proprietà vera e che non arrivi chi vuole fare solo business, anche per programmare qualcosa anche a livello sportivo".

Il noto giornalista del Sole 24 Ore Carlo Festa ha parlato sul canale Youtube di Carlo Pellegatti e ha detto: “Investcorp ha un braccio finanziario dedicato al settore immobiliare. Ha già investito a Roma e Milano, dove detiene il palazzo di Gucci. Ha investito anche in Europa, in particolare nel Regno Unito e in Germania. Nel caso in cui venga dato il via libera allo stadio potrebbe partecipare all’operazione con questa sua società. Credo che quella di Investcorp sia una strategia che punti a creare un marchio globale come ha già fatto su tante sue altre società”. Queste le parole del noto giornalista del Sole 24 Ore Carlo Festa che ha parlato sul canale Youtube di Carlo Pellegatti in merito al nuovo stadio per Milan e Inter e all'imminente passaggio di proprietà del Milan da Elliot a Investcorp.