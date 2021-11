Milan-Sassuolo, boato per Mike Maignan nel pre partita

Maignan torna in campo dal 1' nella sfida tra Milan e Sassuolo. Accolto da un boato dei tifosi nel prepartita.

Manca sempre meno alla sfida tra Milan e Sassuolo, in programma alle 15. Notizia confermata dalle formazioni ufficiale è la presenza in campo dal 1' di Mike Maignan. Il numero 16 rossonero è riuscito a recuperare in tempo per il match di oggi, dopo il brutto infortunio al polso. Si pensava a uno stop lungo (più di un mese), ma il portiere ha recuperato velocemente. Ora è pronto e oggi difenderà i pali rossoneri. Durante il riscaldamento nel pre partita Maignan è stato accolto in campo dal boato dei tifosi presenti (più di 50mila). Mike è ufficialmente tornato a casa; non gli resta che rendere inviolata la porta rossonera.