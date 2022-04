Blessin: “Dobbiamo tornare a giocare uniti, Ekuban e Destro dall’inizio”

Il tecnico del Genoa Blessin ha parlato in conferenza in vista della partita di stasera contro il Milan: le sue parole

Redazione Il Milanista

Ieri in conferenza stampa è intervenuto il tecnico del Genoa Blessin che ha detto: “Chi domani al fianco di Destro? L'idea è con Ekuban, perché nell'ultima gara ha giocato 45' ed era in miglioramento. Ovviamente ci sono queste idee perché Piccoli nell'ultima gara ha fatto bene e ci sono idee per poter giocare con due attaccanti, ma naturalmente quando si perde una partita con quattro gol è importante vedere gli errori che abbiamo commesso. Anche con il Verona e con la Lazio abbiamo fatto molti regali, ora bisogna cercare di evitarli e noi stessi farci un regalo. Giocare contro una grande squadra come il Milan è sempre un piacere: loro sono favoriti, ma andremo lì per fare la nostra partita. Se vediamo le partite con Bologna e Torino, anche se sono finite 0-0, fino alla fine non hanno mai perso la loro struttura e il loro equilibrio. Per esempio, il Bayern Monaco contro il Villarreal che alla fine ha attaccato molto perdendo equilibrio".

Sull'intensità che ci dovrà mettere il Genoa

"Bisogna fare proprio così. Secondo i dati del GPS, quella contro la Lazio è stata una delle peggiori partite. I dati li guardo volentieri, non mentono sia in modo positivo che negativo: con i biancocelesti non c'è stata intensità ed è quello ci servirà per la partita di domani. Bisogna ritornare a quell'intensità che abbiamo messo in campo nelle altre partite e dobbiamo metterla in campo domani contro il Milan. Con la Lazio abbiamo dato la sensazione di andare a fare un pressing solitario mentre nelle altre gare abbiamo dimostrato di farlo tutti compatti e questo sarà molto importante domani".

Su chi al posto di Sturaro

"Se Frendrup giocatore box to box? E' una buona analisi, ci servono le corse in profondità. Sono molto importanti per il nostro gioco. Sturaro è un giocatore importantissimo per la squadra, ma deve essere al 100%: se è al 60-70% va in difficoltà. Ora siamo sulla buona strada per recuperarlo il prima possibile. Galdames ha giocato contro l'Atalanta molto bene, ha giocato con una grande mentalità e con il cuore. Ha una buona visione di gioco. Frendrup ha dimostrato nelle due gare che giocato ha fatto molto bene. Quando ha giocato a sinistra non era facile per lui ma anche lui si sta allenando bene ed è sulla strada giusta. Sono contento di avere queste opzioni, ci penso. E' molto importante contro il Milan avere una squadra compatta che fa tutto insieme".

Sullo stato di forma del Genoa

"E' stato molto importante parlarci fra di noi. Ognuno si è preso le sue responsabilità. Nelle due partite ci sono stati fasi di gioco che abbiamo fatto bene ma ance fasi in cui non siamo riusciti a fare quello che siamo capaci. Anche dopo le otto gare positive all'inizio, ho sempre detto che non abbiamo ancora raggiunto niente. Il primo punto può essere che dopo una vittoria e otto pareggi c'è stata un po' troppa fiducia e pensavamo che magari le vittoria sarebbero venute da sole. Il secondo può essere che siamo di nuovo vicini alla zona salvezza e ha magari ha messo in difficoltà i ragazzi dal punto di vista della testa. Questa settimana abbiamo fatto un'analisi insieme, le cose erano chiare per ognuno di noi. Sarà molto importante tornare a giocare in quel modo, quella è la nostra forza". Queste le parole di Blessin.