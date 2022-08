Bijol: “Contro il Milan è stata dura, dobbiamo ripartite dalle cose positive”

Il calciatore dell'Udinese Jaka Bijol ha parlato dopo la sconfitta dei bianconeri contro i rossoneri. Le sue parole

Redazione Il Milanista

Durante una visita alla campagna abbonamenti dell'Udinese ha parlato il calciatore bianconero Jaka Bijol il quale sulla giornata ha detto: "E' molto bello essere qui in mezzo a così tanti tifosi che ci mostrano il loro affetto e il loro supporto; non vediamo l'ora di restituir loro tutte queste cose in campo con dei risultati che gli diano felicità. È stata una partita difficilissima contro il Milan, dato che sono i campioni in carica, ma dobbiamo ripartire dalle cose positive fatte sabato”.

Le sue parole sul prossimo avversario dopo il Milan

“Sarà dura anche contro la Salernitana e dovremo essere pronti a dare oltre il cento per cento per fare risultato e portare a casa i primi punti della stagione. Nessuna partita è facile in Serie A e sarà tosta contro la Salernitana; non dobbiamo mai sottovalutare l'avversario. Penso sarà importante giocare da squadra, con compattezza e sacrificandoci uno per l'altro. Giocando così uniti, faremo buone cose in difesa e poi l'attacco arriverà. Tutti diamo il massimo per essere titolari, e io voglio giocare così come tutti gli altri elementi della rosa. Cerco sempre di dare il massimo che posso in allenamento per guadagnarmi il posto, ma so che devo ragionare passo dopo passo per raggiungere gli obiettivi che mi prefisso". Queste le parole durante una visita alla campagna abbonamenti dell'Udinese ha parlato il calciatore bianconero Jaka Bijol.

Della partita persa contro il Milan ha parlato anche Sandri Lovric

"Il Milan? In primis peccato per il risultato ma sono orgoglioso e felicissimo di aver fatto il mio esordio in Serie A in uno stadio bello e storico come San Siro. Ho provato tante sensazioni belle quando sono entrato in campo, ma purtroppo il risultato non è stato positivo; dobbiamo andare avanti e lavorare duramente per migliorare. A Milano abbiamo pagato a caro prezzo gli errori fatti, ma sappiamo che queste cose fanno parte del calcio". Queste le parole del centrocampista friulano.