Bigon: “Il valore di Tomiyasu è superiore alla valutazione fatta dal Milan”

MILANO – Durante la conferenza di presentazione del neo-acquisto Hickey, è intervenuto Alberto Bigon, d.g. del Bologna. Il dirigente felsineo ha commentato l’interesse del Milan per Tomiyasu. Ecco le sue parole: “Tomiyasu? Per lui abbiamo rifiutato offerte perché per noi è importante e perché crediamo possa avere una valutazione superiore a quella proposta dal Milan”.