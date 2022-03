Domani apre la vendita per i biglietti di Milan-Bologna

La prossima gara casalinga del Milan sarà dopo la sosta contro il Bologna di Sinisa Mihajlovic. Ecco i biglietti

“I biglietti per Milan-Bologna saranno disponibili online su singletickets.acmilan.com e al Ticket Office di Casa Milan e verranno venduti secondo le seguenti modalità: La finestra di vendita dedicata agli abbonati e ai possessori di Carta Cuore Rossonero aprirà alle 12.00 di martedì 15 marzo e chiuderà alle 23.59 di venerdì 18 marzo, usufruendo di un listino prezzi dedicato. In contemporanea, sempre alle 12.00 di martedì 15 marzo, prenderà il via la fase di vendita libera che resterà aperta fino a esaurimento posti. Il costo dei biglietti per Milan-Bologna parte da 5€ nella fase dedicata ad abbonati e CRN e da 9€ in vendita libera. Gli Under 16 potranno usufruire della tariffa speciale a partire da 5€ in settori dedicati se accompagnati da un adulto e, per gli Over 60, prezzi scontati a partire da 9€. Anche per Milan-Bologna è attiva la vendita online dei prodotti hospitality AC Milan, acquistabili sempre su singletickets.acmilan.com alla sezione VIP Hospitality, a partire da 99€. Questo il comunicato del Milan in merito alla vendita dei biglietti per il match Milan vs Bologna. Vendita che partirà nella giornata di domani.