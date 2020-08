Biglia: “I problemi fisici mi hanno condizionato, ma voglio restare in Italia”

MILANO – Da inizio agosto Lucas Biglia non è più un giocatore del Milan. Dopo tre anni all’ombra del Duomo, il centrocampista argentino si è svincolato per la scadenza del proprio contratto ed ora è libero di unirsi a parametro zero ad un’altra squadra. Sulle sue tracce c’è il Torino, con Marco Giampaolo che lo ha individuato come il regista ideale per il centrocampo granata. Lo stesso Biglia, in un’intervista rilasciata ai microfoni di DirecTv Ecuador: “Purtroppo nel corso dell’ultima stagione ho avuto un infortunio pesante, che inevitabilmente mi ha condizionato. Nella prossima stagione mi piacerebbe rimanere in Serie A”.