Biasin: “Milan? Nemmeno ora va sottovalutato”

MILANO – Il giornalista Fabrizio Biasin ha parlato della situazione in casa Milan, un pò difficile dopo 4 sconfitte nelle ultime 8 partite. Queste sono state le sue parole: “Ecco perché, personalissima opinione, ha poco senso star lì a drammatizzare sul calo del Milan, che ovviamente non va sottovalutato ma è, semplicemente, normale. Il Milan è la squadra più giovane della Serie A, una delle più giovani d’Europa, il fatto che rallenti rispetto allo strabiliante girone d’andata è fisiologico. Questo significa che sia tutto finito e “oddio, il Diavolo arriverà a metà classifica?”. Per carità. Il Milan ha iniziato questa stagione per tornare in Champions League e non aveva neppure troppe certezze rispetto al quarto posto; per questo l’attuale seconda piazza è tutto tranne che una delusione, anzi. Chi la mortifica, ragiona secondo la logica del presente e non capisce che il campionato vive di alti e bassi, soprattutto in una stagione come questa.”

Anche Carlos Passerini, giornalista del Corriere della Sera, si è espresso sui rossoneri, commentando nella trasmissione “Tutti convocati” su Radio 24, la partecipazione di Ibrahimovic a Sanremo: “Ibra in questo momento ha la grana in più che è Sanremo. Si allenerà in Riviera martedì, venerdì e sabato. Tornerà mercoledì per Udinese e quella sera sarà in videocall. Giovedì torna a Sanremo, dopo la finale di sabato andrà via in macchina. Ibra non ha commesso nessun errore perchè lo ha subito comunicato al Milan che la prima settimana di marzo aveva da fare, anche se inizialmente c’era vincolo di segretezza su Sanremo. Posso dirvi che percepisco una serenità che non è di facciata nel Milan. Ibra ha 6 volte i follower del Milan su Instagram. Non vuol dire tutto, ma qualcosa vuol dire, non stiamo più parlando di un rapporto classico datore di lavoro-dipendente, qui sono due aziende grosse”.