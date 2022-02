Biasin: “A Leao non avrei dato due lire, creerà problemi con il Portogallo”

Il noto giornalista Fabrizio Biasin nel suo editoriale per Tutto Mercato Web ha parlato di Milan. Le sue parole

Il esclusiva nel suo editoriale per Tutto Mercato Web Fabrizio Biasin ha parlato di Milan e in particolare su Rafael Leao ha detto: “Su Rafael Leao lo confesso: io mica gli davo più di due lire. Pensavo fosse un Mario Balotelli più atletico. E invece no, va come una lippa. E se un difensore non lo tiene forse è colpa sua, del difensore; se non lo tiene il secondo, pure; ma se non lo tiene nessuno, allora, evidentemente c’è poco da fare. Se ci toccherà affrontare il Portogallo ai playoff per i Mondiali toccherà sperare in San Di Lorenzo e compagnia azzurra. Preghiamo”. Queste le parole di Fabrizio Baisin su Rafael Leao.