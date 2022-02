Bianchi: “Lotta Scudetto non ancora iniziata. Le prime sullo stesso livello”

Ottavio Bianchi, ex allenatore del Napoli, intervistato da Il Mattino parla così della lotta per lo scudetto in serie A.

Redazione Il Milanista

Ottavio Bianchi, ex allenatore del Napoli, intervistato da Il Mattino parla così della lotta per lo scudetto in serie A: "Direi che la lotta scudetto non è ancora cominciata. Non c'è ancora la squadra che tira la volata: sono ancora tutte lì che si studiano e in primavera avrà la meglio chi ha i giocatori più in condizione e meno infortuni. Da questo punto di vista, chi è dentro le coppe potrebbe essere svantaggiato in ottica scudetto. In una settimana puoi perdere tutto. Per ora, però, Napoli, Inter e Milan sono stesso livello. Tutte le squadre che hanno fatto le coppe anche a livello internazionale hanno avuto delle difficoltà, basti vedere il Manchester City di Guardiola. Ma oramai questa è la normalità. Gli allenamenti sono pochi e ravvicinati e l'incognita Covid è ancora un fattore importante. È un lavoro molto difficile per gli allenatori".

Domani sera i rossoneri affronteranno l' Udinese di Cioffi, che nell' ultimo turno di Serie A ha bloccato sull' 1-1 i biancocelesti di Maurizio Sarri. La formazione friulana farà di tutto per mettere in difficoltà il Milan, come riportato anche dal proprio bomber portoghese Beto ai microfoni di Sportitalia: "Non ci preoccupano, in Italia tutti possono vincere contro chiunque". Nel frattempo Stefano Pioli è alle prese con l' allenamento mattutino che andrà a rifinire le ultime cose per farsi trovare pronti per il match di venerdì pomeriggio. C'è un solo risultato per i rossoneri, ovvero la vittoria. Il Napoli sarà impegnato nel big match della 27esima giornata contro i biancocelesti. Ed il Milan monitora, perchè un possibile passo falso degli uomini di Spalletti, porterebbe i rossoneri a +5.