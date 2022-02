Udinese, Beto: “Contro il Milan con molta fiducia. E sullo scudetto…”

Beto attaccante portoghese dell' Udinese è intervenuto ai microfoni di Sportitalia per parlare del match contro i rossoneri.

Redazione Il Milanista

Beto attaccante portoghese dell' Udinese è intervenuto ai microfoni di Sportitalia. Il calciatore è intervenuto sul prossimo turno di campionato contro il Milan e sul suo adattamento al nostro torneo. Si parte dallo scambio di battute relativo al match di andata con Zlatan Ibrahimovic: "Lui ha detto che sono forte e che sto andando bene". Il numero 9 bianconero aggiunge inoltre, di avere avuto anche altri attaccanti come fonte di ispirazione: "Mi ispiravo a Samuel Eto'o, Drogba, Henry, ma non volevo essere loro, mi piaceva come giocavano, io volevo essere Beto".

Altre considerazioni relative all’inizio della sua carriera, tra la passione per il gioco del calcio e la necessità di ottenere guadagni: "Non era facile all'inizio, ma è stato comunque un bel periodo, mi piaceva andare a lavorare a inizio carriera, mi sentivo più responsabile aiutando la famiglia. Per me non era un sacrificio, era un lavoro che io dovevo fare".

Riguardo la partita contro il Milan che si giocherà domenica a San Siro: "Siamo fiduciosi per questa partita, non la viviamo come una preoccupazione, non ci sono partite scontate in questo campionato. Noi possiamo vincere contro i primi, e' successo anche la giornata scorsa, dove le squadre piu' forti sulla carta, hanno perso contro quelle piu' basse in classifica".

Il portoghese finisce l'intervista aggiungendo il suo pensiero personale sulla lotta scudetto:"Credo lo vinca l'Inter, ma anche il Milan potrebbe vincerlo, loro hanno voglia e possono anche giocare male ma anche sempre voglia di vincere e questo gli fa guadagnare punti".