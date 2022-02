Bertolucci: “Al Milan non c’è Paratici che spende 80 milioni per 2 riserve”

Un grande tifoso del Milan come l'ex tennista Paolo Bertolucci ha parlato dei rossoneri ospite di Carlo Pellegatti

"Il club è sempre stato chiaro negli ultimi anni. C'è un discorso economico da seguire, se c'è un'occasione sono sempre stati pronti a prenderla al volo com'è successo con Tomori. Evidentemente non ci sono state le chance per fare qualche acquisto, ripetere quello che è successo con Piatek e Paquetà non porta a niente. Io sono sicuro che loro abbiano già le idee chiare e che sappiano già i giocatori che potrebbero fare la differenza al Milan. Adesso non sono potuti arrivare, ma arriveranno a giugno. Buttare via dei soldi adesso per prendere giocatori dello stesso livello di quelli che abbiamo già non avrebbe senso”.