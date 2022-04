Bertolacci: “Nel 2015 preferii il Milan all’Atletico Madrid” E su Mr Li

Ecco le parole di Andrea Bertolacci ai microfoni de La Gazzetta dello Sport in vista del match di questa sera tra Milan e Genoa

Per chi farà il tifo? - Sorride. "Iniziamo subito con le domande scomode. Il Milan è forte, il Genoa deve riscattare i 4 gol presi con la Lazio. Me la sbrigo così...".

Cosa l'ha convinta a scegliere la Super Lig? - "Volevo provare un'esperienza nuova. Ho vissuto un anno a Istanbul è stato fantastico. Ci sono duemila tipi di dolci, gli stadi sono sempre pieni e si parla sempre di calcio. L'unico neo è la pasta, ma lì non transigo: me la faccio portare dall'Italia, oppure mangio il riso".

L'allenatore che l'ha esaltata di più? - "Gasperini. Un bel martello. Grazie a lui, e a quanto fatto a Genova, ho anche esordito in Nazionale nel 2014. Il bello è che l'ho fatto proprio al Ferraris, come un segno del destino. È stato uno dei tecnici più importanti mai avuti. Che squadrone: Perotti, Perin, Izzo, Pinilla...".

A Genova deve tutto, insomma - "Mi ha fatto crescere, diventare uomo. Ogni tanto ho preso qualche strigliata da Gasp, ma da lui si salvano in pochi. Il 2014-15 è stato un anno magico, siamo arrivati in Europa e abbiamo battuto le big. Un sesto posto che vale oro".

Il 2018-19 è stato l’anno più tosto, solo 4 partite - "Gattuso mi voleva a tutti i costi, avevo altre offerte ma alla fine ho preferito rimanere. E invece non ho giocato quasi mai. Ero in scadenza, non mi è stata data la possibilità di dimostrare il mio valore, ma non ho rancori verso il Milan. Mi dispiace solo non aver fatto vedere chi sono. Ora spero vinca lo scudetto".